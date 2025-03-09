Корейские войска штурмуют, враг поливает всем чем может, – ЦПД о ситуации на Курщине

Россияне активно наступают в Курской области. Врагу удалось перерезать пути поставки вооружения для плацдарма ВСУ.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко признал, что в Курской и Сумской областях "ситуация – действительно тяжелая", передает 24 Канал.

Смотрите также "Нет желания комментировать": в DeepState обновили данные о ситуации на Курщине

Что происходит в пограничье

Чиновник подтвердил, что враг пытался по газовой трубе попасть в Суджу. Эта операция россиян провалилась. Они понесли большие потери.

Однако и противник поливает наших воинов всем, чем может. Корейские войска активно штурмуют – колоннами,

– рассказал руководитель ЦПД.

Противник оказывает на Силы обороны большое давление. Также нашим войскам тяжело и в приграничные Сумщины. Там оккупанты постоянно навязывают бои.

Враг берет под огневой контроль логистические маршруты. Российские дроны постоянно летают по дороге от Юнаковки в Суджу. Сложные бои продолжаются,

– очертил ситуацию Коваленко.

Ранее боец, держащий оборону на Курщине, рассказал журналистам, что враг вклинился в украинскую оборону между Журавкой и Басовкой, взяв под контроль дорогу Юнаковка – Суджа.