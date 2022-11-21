Удар по Путину, – Черник рассказал, почему Сватово важно для россиян

ВСУ уверенно продвигаются в направлении Сватово, где россияне обустроили свои "оборонные линии". Оккупанты опасаются потери города по ряду объективных причин.

Неизбежная деоккупация Сватового будет иметь как военные, так и политические эффекты для России. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Эксперт отметил, что для Кремля город Сватово не просто опорный пункт для оккупационной армии.

Россиянам важно не именно Сватово, а "нить" "Сватово – Кременная", где есть достаточно серьезный логистический поток. Если ВСУ его возьмут, что произойдет неизбежно, то концепция "освобождения ЛДНР" разрушается на глазах. И это уже персональный удар по Путину,

– объяснил обозреватель.

По его словам, после освобождения города украинцам не нужно поднимать "уровень завышенности политических оценок" по отношению к России.

"Путин дал понять, что он есть, что власть держит. Последнее запугивание по Украине задело Польшу – это сигнал всему миру, что он не собирается сдаваться", – добавил аналитик.

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По его мнению, так же и в России не наблюдается каких-либо признаков социального протеста.

"Россияне не имеют исторического опыта со времен Ивана Грозного до каких-то объективных социальных бунтов. Все, что там было – душилось немедленно. Единственный успех – это "большевики", заменившие одну вывеску империи на другую", – резюмировал Черник.

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