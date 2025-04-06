Добивают своих из дронов, чтобы не сдавались в плен, – ВСУ о тактике россиян под Торецком
- Российские военные на Торецком направлении используют дроны для добивания своих раненых, чтобы те не сдавались в плен.
- Россия потеряла 50 тысяч солдат на этом направлении, из которых 15 тысяч погибли, что свидетельствует об использовании личного состава как "пушечного мяса".
На Торецком направлении российские военные дронами добивают "своих". К такой тактике оккупанты прибегают, чтобы раненые не сдавались в плен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника отделения коммуникации 100 ОМБр, капитана Сергея Хоминского в эфире "Украинского Радио".
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Под Торецком оккупанты добивают "своих"
Россия только на Торецком направлении уже потеряла 50 тысяч солдат, 15 000 из которых – убитыми. По словам Хоминского, такие огромные потери свидетельствуют, что командование использует личный состав как "пушечное мясо".
"Людей не считают, не жалеют, отправляют на убой", – заявил Хоминский.
Сейчас враг прибегнул к "моторали" на Торецком направлении. Хоминский объяснил, что российские военные просто садятся на мотоциклы и пытаются доехать до позиции. Однако такие попытки в абсолютном большинстве случаев заканчивается потерями для врага. Поэтому, вместо "трофея", оккупанты получат "приглашение на концерт к Кобзону".
В то же время российские военные понимают, что их используют в качестве "пушечного мяса". Поэтому решают сдаваться в плен к ВСУ.
Анализируя ситуацию, анализируя, что их используют, как пушечное мясо, они принимают абсолютно единственно правильное, абсолютно логичное в этой ситуации решение – сдаться в плен. А это шанс на жизнь, шанс когда-то вернуться, если вдруг произойдет чудо на их просторах и страна перейдет на какие-то другие рельсы, чем те, которыми она уже веками куда-то, непонятно куда, направляется,
– рассказал Хоминский.
Однако, руководство страны-агрессора даже не позволяет своим бойцам в плен. По словам Хоминского, сейчас оккупанты с помощью FPV-дронов пытаются добить "своих", чтобы они не выжили. Поэтому, по словам Хоминского, сейчас, чтобы российскому военному сдаться в плен, приходится обманывать своих.
К слову, недавно бойцы бригады "Азов" взяли в плен 20 российских военных на Торецком направлении. Один из оккупантов заявил о желании вернуться домой в обмен на бойцов "Азова".