"Контакт на расстоянии вытянутой руки": военные рассказали о постоянных штурмах Торецка

Российская оккупационная армия не прекращает штурмовать Торецк в Донецкой области. Украинские военные ежедневно ликвидируют в городе до сотни россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ОТГ "Луганск" майора Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона. Отмечается, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки враг осуществляет примерно полторы тысячи обстрелов в сутки.

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Что сейчас происходит в Торецке Донецкой области

По словам военных, ситуация в Торецке остается чрезвычайно сложной: враг непрерывно штурмует и стирает с земли город артиллерией и авиацией.

Если мы говорим о городских боях, то всегда контакт на расстоянии буквально вытянутой руки. То есть враг может быть за углом, может быть на втором этаже, когда наши находятся на первом, или наоборот. То есть это всегда близкие стрелковые бои,

– рассказала Анастасия Бобовникова.

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" добавляет, что российские военные для наступления используют авиацию, которая частично снизила свою активность после изменения погодных условий.

К слову, ранее военные также рассказали, что совсем скоро уже могут начаться бои за Покровск в Донецкой области. В то же время, по их словам, оборона города значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом.