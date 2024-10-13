Оккупанты пока остановятся на Угледаре: какая ближайшая цель врага

Российские оккупанты захватили Угледар Донецкой области. Но вряд ли они будут давить дальше на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что в боях под Угледаром удалось уничтожить огромное количество оккупантов за более чем 2,5 года полномасштабной войны.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Дикий, всегда есть теория и практика. В теории после взятия Угледара можно предположить, что оккупанты развивали наступление или в направлении Днепра или в направлении Запорожья. Но на практике все сильно отличается.

На практике надо, чтобы было кем это наступление развивать. Чтобы идти на Запорожье или Днепр, им надо преодолеть большие расстояния одним большим ударом. Это делается бронеколонами. Но они не долго живут на этой войне. Речь идет о часах. Второй вариант – штурмы малыми группами с большими потерями. А для этого надо очень большие резервы. Вместо этого мы видим, чтобы сдержать нас на Курщине, они сняли три дивизии с фронта,

– сказал Дикий.

Угледар они захватили, но сил для дальнейшего продвижения на этом направлении у них уже нет. Уже была информация, что Россия перебросила часть подразделений в сторону Торецка, где фактически идут городские бои. Также захватчики будут давить в сторону Курахово и Покровска.

По состоянию на 13 октября Россия потеряла более 668 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8971 танк, 17876 боевых бронированных машин, 19410 артиллерийских систем, 1231 РСЗО и т.п.