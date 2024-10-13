Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що в боях під Вугледаром вдалося знищити величезну кількість окупанти за більш ніж 2,5 роки повномасштабної війни.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Дикий, завжди є теорія та практика. В теорії після взяття Вугледара можна припустити, що окупанти розвивали наступ або в напрямку Дніпра або в напрямку Запоріжжя. Але на практиці все сильно відрізняється.

На практиці треба, щоб було ким цей наступ розвивати. Щоб йти на Запоріжжя чи Дніпро, їм треба здолати великі відстані одним великим ударом. Це робиться бронеколонами. Але вони не довго живуть на цій війні. Йдеться про години. Другий варіант – штурми малими групами з великими втратами. А для цього треба дуже великі резерви. Натомість ми бачимо, аби стримати нас на Курщині, вони зняли три дивізії з фронту,

– сказав Дикий.

Вугледар вони захопили, але сил для подальшого просування на цьому напрямку у них вже немає. Вже була інформація, що Росія перекинула частину підрозділів в бік Торецька, де фактично йдуть міські бої. Також загарбники будуть тиснути в бік Курахового та Покровська.

Станом на 13 жовтня Росія втратила понад 668 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 8971 танк, 17876 бойових броньованих машин, 19410 артилерійських систем, 1231 РСЗВ тощо.