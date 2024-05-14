В городе еще остается около двухсот человек. Они хотят остаться в Волчанске или в селах неподалеку, информирует 24 Канал.

К теме В окрестностях Волчанска чрезвычайно сложная ситуация: что происходит на Харьковском направлении

Жители, которые несмотря на оккупацию и усиление обстрелов после деоккупации, ни разу не эвакуировались из Волчанщины, сейчас выезжают оттуда. Они очень боятся возможной повторной оккупации.

Многие из них пережили пытки россиян. Гражданские не хотят повторения, поэтому уезжают.

Последние 2 – 3 дня вообще очень громко. Самолеты летают, сбрасывают авиабомбы. Сколько домов разрушено там – это не передать. Там еще есть люди такие, которых не поднимешь. Не знаю, чего они ждут,

– сказала жительница Волчанска Валентина.

Сейчас количество централизовано эвакуированных – более 7 тысяч. Гражданских вывозят в Харьков. Людей, которые имеют родных в Волчанске, призывают уговаривать их выезжать, ведь оставаться в городе опаснее всего с начала полномасштабного вторжения.

Так, например, в Липцах на Харьковщине уговаривали уехать женщину. Она отказалась. На следующий день ее вывозили правоохранители и медики. Гражданская сильно травмирована в результате российского обстрела.

Россия обстреливает город

От вражеских атак страдают машины гражданских. Враг усыпал снарядами одну из дорог. Также там вспыхивают лесополосы.

Пожарных, которые были в Волчанске, передислоцировали, ведь это мишень для оккупантов. Вывезли оттуда и стационарную больницу. Однако медики и парамедики всех возможных организаций работают на местах.

Россияне также прицельно бьют по патрульным машинам мощным вооружением, работают снайперы.

Волчанск беспощадно разрушают, разносят КАБами, артиллерией, миномет. Продолжаются стрелковые бои на северных окраинах города, работает по городу танк. Разбивают все, что можно,

– сказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Чугуевского ОП Алексей Харьковский.

В течение 13 мая в Волчанске в результате российских обстрелов ранены четверо гражданских. Украинские военные защищают город всеми силами и пытаются отразить вражеское наступление на область.

Какова ситуация в Харьковской области