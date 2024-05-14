У місті ще залишається близько двохсот людей. Вони хочуть залишитися у Вовчанську або в селах неподалік, інформує 24 Канал.

До теми На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація: що відбувається на Харківському напрямку

Мешканці, які попри окупацію та посилення обстрілів після деокупації, жодного разу не евакуйовувалися з Вовчанщини, нині виїжджають звідти. Вони дуже бояться можливої повторної окупації.

Багато хто з них пережив тортури росіян. Цивільні не хочуть повторення, тому їдуть.

Останні 2 – 3 дні взагалі дуже голосно. Літаки літають, скидають авіабомби. Скільки будинків зруйновано там – це не передати. Там ще є люди такі, яких не підіймеш. Не знаю, чого вони чекають,

– сказала мешканка Вовчанська Валентина.

Нині кількість централізовано евакуйованих – понад 7 тисяч. Цивільних вивозять до Харкова. Людей, які мають рідних у Вовчанську, закликають вмовляти їх виїжджати, адже залишатися у місті найнебезпечніше від початку повномасштабного вторгнення.

Так, наприклад, у Липцях на Харківщині вмовляли виїхати жінку. Вона відмовилася. Наступного дня її вивозили правоохоронці та медики. Цивільна сильно травмована унаслідок російського обстрілу.

Росія обстрілює місто

Від ворожих атак потерпають автівки цивільних. Ворог усипав снарядами одну з доріг. Також там спалахують лісосмуги.

Пожежників, які були у Вовчанську, передислокували, адже це мішень для окупантів. Вивезли звідти й стаціонарну лікарню. Однак медики та парамедики усіх можливих організацій працюють на місцях.

Росіяни також прицільно б'ють по патрульних машинах потужним озброєнням, працюють снайпери.

Вовчанськ нещадно руйнують, розносять КАБами, артилерією, міномет. Тривають стрілкові бої на північних околицях міста, працює по місту танк. Розбивають усе, що можна,

– сказав начальник сектору реагування патрульної поліції Чугуївського ВП Олексій Харківський.

Протягом 13 травня у Вовчанську унаслідок російських обстрілів поранено четверо цивільних. Українські військові захищають місто усіма силами та намагаються відбити ворожий наступ на область.

Яка ситуація в Харківській області