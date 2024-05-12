Узнать Волчанск невозможно: как выглядит город после постоянных обстрелов

Из Волчанска на Харьковщине продолжается эвакуация гражданских. К этому привлечены правоохранители, спасатели и команды волонтеров. Россияне постоянно обстреливают город.

Враг сбрасывает авиабомбы на дома и инфраструктуру. В городе большое количество возгораний, информирует 24 Канал.

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"Самолеты пускают от двух до трех бомб за раз, бьют хаотично – частный сектор, многоэтажные дома", – отметил начальник отдела полиции Максим Стецина.

Спасатели ночью 12 мая смогли спасти двух человек. Третий человек, который находился в доме, погиб.

Сейчас узнать город невозможно. Там постоянно раздаются взрывы. Ситуация очень сложная.

По Волчанску прилетело несколько КАБов. Мы насчитали около 12 попаданий именно по городу. Одно из них – разрушен гражданский двухэтажный дом. Один человек пострадал,

– сказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Чугуевского ОП Алексей Харьковский.

Как выглядит Волчанск после вражеских обстрелов / 24 Канал

Эвакуация из города

Эвакуация гражданских продолжается уже двое суток. Оттуда уже вывезли более 4 тысяч человек. Также жители выезжали самостоятельно. Люди едут с одной сумкой и домашними животными. По данным правоохранителей, по состоянию на 11 мая там остается еще около 400 человек. Однако по данным официальной власти, их там около полутысячи.

Эвакуация из населенных пунктов, которые расположены в "серой зоне", очень сложная. Поэтому людей призывают максимально держать под руками вещи и оставлять заявки на линиях по номерам 101 и 102. Все, чтобы к ним при первой возможности смогла добраться помощь.

Сейчас из Волчанска выезжают последние жители. На линии фронта очень сильное обострение. Оттуда один за другим приезжает эвакуационный транспорт.

Россия наступает на Харьковщине