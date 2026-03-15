Сырский назвал направление фронта, которое россияне сейчас рассматривают как основное

Российские войска сосредотачивают значительное количество сил и средств на Запорожском направлении. Именно этот отрезок фронта оккупанты рассматривают как основной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что рассказал Сырский о ситуации на Запорожском направлении?

Александр Сырский отметил, что провел очередной день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении. Речь идет о районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки.

На этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его основным. Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями,

– отметил генерал.

По итогам работы Сырский уточнил боевые задачи, исходя из характера действий противника, а также решил вопрос дополнительного обеспечения подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами.

"Задачи неизменны – удержание занимаемых рубежей и позиций, задачи максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов. Искренне благодарен солдатам, сержантам и офицерам, которые неутомимо работают, чтобы сдерживать и уничтожать российского агрессора", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил в эфире 24 Канала, что именно в Запорожье оккупанты находятся в худшем положении. Ведь там россияне находятся в зоне поражения оружия ВСУ – ракеты достают до берегов побережья.

