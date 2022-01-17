Боится "украинских радикалов" на границах: Лукашенко хочет новых учений с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова выдал скандальное заявление. Он наивно убежден, что у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины.

Лукашенко боится, что украинские военные несут больше угрозы, чем военные НАТО. Так называемая "угроза наращивания" войск якобы вынуждает его провести совместные с Россией учения. Они должны пройти в феврале на западных и южных границах Беларуси.

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"Националисты-радикалы" вблизи Беларуси

Он упорно утверждает, что у белорусских границ стоит Нацгвардия.

Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще сильнее натовских военнослужащих. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны,

– сказал Лукашенко.

Он в очередной раз манипулирует ситуацией с мигрантами, пытаясь переложить вину. Лукашенко цинично заявил, что Украина наращивает войска под предлогом того, что хочет бороться с мигрантами. Тогда начал иронизировать, мол, они туда и в страшном сне не попадут.

При этом он упомянул о спецоперации "Полесье", которую проводят у границы Беларуси украинские пограничники. Лукашенко увидел, что их аж 10 тысяч. Он панически опасается динамики так называемого наращивания войск.

Что известно о спецоперации "Полесье"

На границе Украины и Беларуси 24 ноября 2021 года началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Ее проводят во всех 5 областях, граничащих с Беларусью: Волынская, Ровненская, Житомирская, Киевская и Черниговская.

Как рассказывали в Государственной пограничной службе, спецоперация предусматривает меры по наращиванию охраны и защиты нашей границы. Она имеет за цель не допустить миграционного кризиса и противодействовать противоправной деятельности.

Спецоперацию координирует Госпогранслужба. Ее проводят совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими привлеченными резервами. Для охраны границы активно используется авиация, дроны, а также технические средства наблюдения.

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