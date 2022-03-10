Бой в направлении Броваров завершился разгромом подразделения России, – главнокомандующий ВСУ

Украинские защитники продолжают защищать нашу страну. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился еще одной победой Вооруженных Сил Украины.

Он сообщил, что вчера был бой на направлении Броваров. Но он завершился полным разгромом подразделения российских войск.

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Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не дадим покоя ни днем, ни ночью. Все будет Украина,

– говорится в сообщении.

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