В боях за Мариуполь погиб горняк из Кривого Рога Денис Бухало

На фронте погиб военнослужащий 17-й танковой бригады – Денис Сергеевич Бухало.

Крепильщик участка №5 шахты имени Фрунзе Денис погиб в боях за Мариуполь. О трагическом известии написал коллектив рудника "Сухая Балка".

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Что известно о Денисе

Мужчине было 33 года.

Он родился в Кривом Роге.

С 2008 года работал на руднике подземным горнорабочим, затем крепильщиком.

Получил параллельно высшее образование в Криворожском национальном университете и стал горным инженером.

Денис уже имел определенный опыт защиты Родины. С первых дней войны он защищал восточные границы в зоне АТО. Ушел в ряды Вооруженных Сил Украины в составе 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

Во время упорных и изнурительных боев под Мариуполем Денис Сергеевич Бухало героически погиб, защищая Украину,

– написали коллеги погибшего бойца.

Без мужа и отца остались жена и двое несовершеннолетних детей – сын и дочь.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память Герою Украины. Вечный почет и слава.