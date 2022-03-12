В боях за Украину погиб командир танкового взвода Владислав Подобный

Война, которую Россия цинично начала против Украины, продолжает уносить жизни героев. 26 февраля в боях за Украину погиб командир танкового взвода Северской бригады Владислав Подобный.

Об ужасной потере сообщила 1 отдельная танковая Северская бригада. Владислав Подобный был командиром взвода и старшим лейтенантом.

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Известно, что 7 марта Президент Украины наградил Владислава Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (посмертно).

"После нашей победы мы отдадим дань памяти, уважения каждому погибшему Герою за Украину", – написала бригада.

К сожалению, в ожесточенных боях за свободу и независимость Украины гибнут и наши герои. 10 марта погиб 22-летний танкист Олег Основа. Он был военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады.

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