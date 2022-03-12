Про жахливу втрату повідомила 1 окрема танкова Сіверська бригада. Владислав Подобний був командиром взводу та старшим лейтинантом.

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Відомо, що 7 березня Президент України нагородив Владислава Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).



"Після нашої перемоги ми віддамо данину пам’яті, шани кожному загиблому Герою за Україну", – написала бригада.

На жаль, у запеклих боях за свободу і незалежність України, гинуть і наші герої. 10 березня загинув 22-річний танкіст Олег Основа. Він був військовослужбовцем 17-ї окремої танкової бригади.

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