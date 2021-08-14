Спортсменка рассказала, что ей было тревожно. В то же время девушка надеялась, что ее самолет специально не посадят.
Заметьте Муж спортсменки Тимановской "по тихому" покинул Беларусь
Тимановская заметила: она летела в сопровождении 2 польских консулов, которые всю дорогу следили по специальному экрану, как двигался самолет.
Я видела, как они волновались, когда мы летели над Россией. Они также общались с бортпроводниками, спрашивали, все ли в порядке, выходили на связь с капитаном, нет ли каких-то сообщений,
– заявила спортсменка.
Когда воздушное пространство России осталось позади, консулы поздравили Тимановскую и заметили, что можно лечь спать.
Скандал вокруг Тимановской: главное
- Во время Олимпиады-2020 в Токио вспыхнул скандал. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси.
- Девушку пытались силой вернуть в Беларусь. Спортсменка убеждена: дома ее бросят за решетку.
- Тимановскую уже уволили с олимпийской сборной Беларуси. Сейчас спортсменка находится в Польше.