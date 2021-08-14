Спортсменка рассказала, что ей было тревожно. В то же время девушка надеялась, что ее самолет специально не посадят.

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Тимановская заметила: она летела в сопровождении 2 польских консулов, которые всю дорогу следили по специальному экрану, как двигался самолет.

Я видела, как они волновались, когда мы летели над Россией. Они также общались с бортпроводниками, спрашивали, все ли в порядке, выходили на связь с капитаном, нет ли каких-то сообщений,

– заявила спортсменка.

Когда воздушное пространство России осталось позади, консулы поздравили Тимановскую и заметили, что можно лечь спать.

Примите во внимание! В мае 2021 года в Минске принудительно посадили самолет, на борту которого находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

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