Спортсменка розповіла, що їй було тривожно. Водночас дівчина сподівалася, що її літак спеціально не посадять.
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Тімановська зауважила: вона летіла у супроводі 2 польських консулів, які усю дорогу стежили по спеціальному екрану, як рухався літак.
Я бачила, як вони хвилювалися, коли ми летіли над Росією. Вони також спілкувалися з бортпровідниками, запитували, чи все гаразд, виходили на зв'язок з капітаном, чи немає якихось повідомлень,
– заявила спортсменка.
Коли повітряний простір Росії залишився позаду, консули привітали Тімановську і зауважили, що можна лягти спати.
Скандал довкола Тімановської: головне
- Під час Олімпіади-2020 у Токіо спалахнув скандал. Білоруська спортсменка Христина Тімановська заявила, що її змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі.
- Дівчину намагалися силоміць повернути до Білорусі. Спортсменка переконана: вдома її кинуть за ґрати.
- Тімановську вже звільнили з олімпійської збірної Білорусі. Наразі спортсменка перебуває у Польщі.