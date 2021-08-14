Спортсменка розповіла, що їй було тривожно. Водночас дівчина сподівалася, що її літак спеціально не посадять.

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Тімановська зауважила: вона летіла у супроводі 2 польських консулів, які усю дорогу стежили по спеціальному екрану, як рухався літак.

Я бачила, як вони хвилювалися, коли ми летіли над Росією. Вони також спілкувалися з бортпровідниками, запитували, чи все гаразд, виходили на зв'язок з капітаном, чи немає якихось повідомлень,

– заявила спортсменка.

Коли повітряний простір Росії залишився позаду, консули привітали Тімановську і зауважили, що можна лягти спати.

Зауважте! У травні 2021 року у Мінську примусово посадили літак, на борту якого перебував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

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