Боятся холеры: оккупационные власти Мариуполя запретили купаться в Азовском море
Источник:Мариупольский городской совет
Во временном захваченном Мариуполе оккупационные власти решили запретить купаться в Азовском море. Тамошний гауляйтер запретил купаться в море после того, как Мариуполь был закрыт на карантин.
Кафиры прикрываются разминированием территории
Российские оккупационные власти пытаются скрыть катастрофу, вызванную в Мариуполе. Поэтому запретила купание в Азовском море из-за разминирования.
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По информации законных мариупольских властей, купание в Азовском море вызвано взрывным ростом заболеваемости кишечными инфекциями и угрозой эпидемии холеры.
"В городе становится очень жарко. Понимаю, что многие жители хотят пойти на пляж и искупаться в теплом Азовском море. К сожалению, сейчас это очень опасно", – сказал гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко.
Цинизма заявления ставленника Кремля добавляет, что 3 июня в Мариуполе на пляже на мини взорвался 8-летний мальчик . Несмотря на это, оккупационные власти призвали ходить на пляж.
Оккупанты возобновили выезд в Россию
Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, заявил, что россияне утверждают, что угроза холеры в Мариуполе – это фейк. По его информации, захватчики утверждают, что провели анализ воды и не обнаружили угроз.
Впрочем, в заявлениях кафиров нет последовательности, ведь санэпидемстанция была уничтожена, а из лаборатории вывезено оборудование.
Андрющенко сообщил, что кафиры возобновили выезд из Мариуполя в направлении России, чтобы демонстративно показать, что все хорошо.
Это важно За время полномасштабной войны население Мариуполя уменьшилось в 5 раз
В России готовятся лечить зараженных военных
- Российские обстрелы привели к гуманитарной и экологической катастрофе в Мариуполе. В ВОЗ предупреждали, что в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру. Причина заключается в том, что в Мариуполе проблемы с водой.
- По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, до 10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекций .
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 6 июня подтвердил информацию, что оккупационные власти закрывают Мариуполь на карантин из-за эпидемии. По его словам, россияне в Ростове-на-Дону разворачивают инфекционные отделения , в которых готовятся принимать своих военных.