Разбирают россиян: воины 12-й бригады "Азов" показали, как уничтожают врага на Торецком направлении

В местах, где артиллерия и дроны не могут обеспечить полное обезвреживание вражеских сил, на передовую выходят бронированные машины. Танковый батальон 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины демонстрирует мощь, эффективно ликвидируя врага даже в самых сложных условиях городской застройки и густых посадок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 12-й бригады "Азов".

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В бригаде говорят, что танковые экипажи готовы работать в круглосуточном режиме, чтобы останавливать попытки вражеского наступления. Их действия тщательно координируются, что позволяет достигать максимальной эффективности при выполнении боевых задач.

"Когда боекомплект полностью отработан, на месте бывших вражеских позиций остаются только воронки и ликвидированы оккупанты", - пишут "азовцы".

Уничтожение врага за считанные минуты

Использование танков в таких сложных условиях позволяет уничтожать врага за минимальное время, обеспечивая преимущество на поле боя.

Работу танкового батальона 12-й бригады "Азов" можно увидеть в видео, которое опубликовали на страницах бригады. На записях зафиксировано, как профессионально экипажи работают против оккупантов, уничтожая их укрепления и технику.

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Украинские защитники продолжают неустанно бороться за независимость и свободу своей страны, демонстрируя преданность и непобедимый дух.