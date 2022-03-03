Бойцы ГУР Минобороны захватили командно-штабную машину россиян

Бойцы ГУР Минобороны 2 марта на северо-западном направлении Киева захватили командно-штабную машину россиян. Речь идет о враждебном модуле разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т).

Командно-штабную машину россиян передали для использования в ВСУ. В настоящее время она находится в распоряжении 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев

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Экипаж модуля удалось уничтожить.

КШМ предназначена для разведки воздушных целей. Оккупанты используют ее, чтобы противодействовать работе украинской авиации.

Кроме того, вместе с КШМ украинские разведчики получили:

документацию соответствующего подразделения оккупантов;

личные документы российских военных;

карты;

средства связи.

Первые выводы из изученных документов: в российской армии огромная проблема с хищением военного имущества. Согласно найденным в машине рапортам командиров, в ряде боевых машин подразделения нет стационарных средств связи и необходимого оборудования,

– говорится в сообщении.

Участие российских военных в войне против Украины официально задокументировано. Документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах.

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