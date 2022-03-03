Бойцы ГУР Минобороны захватили командно-штабную машину россиян
Источник:фейсбук ГУР Минобороны
Бойцы ГУР Минобороны 2 марта на северо-западном направлении Киева захватили командно-штабную машину россиян. Речь идет о враждебном модуле разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т).
Командно-штабную машину россиян передали для использования в ВСУ. В настоящее время она находится в распоряжении 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев
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Экипаж модуля удалось уничтожить.
КШМ предназначена для разведки воздушных целей. Оккупанты используют ее, чтобы противодействовать работе украинской авиации.
Кроме того, вместе с КШМ украинские разведчики получили:
- документацию соответствующего подразделения оккупантов;
- личные документы российских военных;
- карты;
- средства связи.
Первые выводы из изученных документов: в российской армии огромная проблема с хищением военного имущества. Согласно найденным в машине рапортам командиров, в ряде боевых машин подразделения нет стационарных средств связи и необходимого оборудования,
– говорится в сообщении.
Участие российских военных в войне против Украины официально задокументировано. Документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах.
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