В Минобороны рассказали, сколько военных привлекла КНДР к войне против Украины

Северная Корея уже отправила на войну против Украины около 11 тысяч солдат из элитного контингента.

Об этом глава оборонного ведомства Рустем Умеров заявил во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал.

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Бойцы КНДР на войне против Украины

Глава Минобороны отметил, что к войне против Украины КНДР привлекла бойцов, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям.

Умеров отметил, что военных отобрали примерно из 50-тысячного "личного резерва" режима северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Министр подчеркнул, что эти подразделения уже понесли существенные потери.

Глава министерства указал, что согласно имеющейся информации, Ким Чен Ын думал о передаче России дополнительного контингента, но это ставит под угрозу его собственную безопасность, поскольку речь идет об истощении стратегического резерва.

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Добавим, что по данным украинской разведки, Россия потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.