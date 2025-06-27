В Минобороны рассказали, сколько военных привлекла КНДР к войне против Украины
- Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента.
- Речь идет о бойцах, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям.
Северная Корея уже отправила на войну против Украины около 11 тысяч солдат из элитного контингента.
Об этом глава оборонного ведомства Рустем Умеров заявил во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал.
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Бойцы КНДР на войне против Украины
Глава Минобороны отметил, что к войне против Украины КНДР привлекла бойцов, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям.
Умеров отметил, что военных отобрали примерно из 50-тысячного "личного резерва" режима северокорейского диктатора Ким Чен Ына.
Министр подчеркнул, что эти подразделения уже понесли существенные потери.
Глава министерства указал, что согласно имеющейся информации, Ким Чен Ын думал о передаче России дополнительного контингента, но это ставит под угрозу его собственную безопасность, поскольку речь идет об истощении стратегического резерва.
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Добавим, что по данным украинской разведки, Россия потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.