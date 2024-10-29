Запад не реагирует на войска КНДР в России, потому что боится одного

Представительница Пентагона сообщила, что по оценке США, Северная Корея отправила на российские полигоны около 10 000 военных. После прохождения обучения они примут участие в боевых действиях в Украине и это может произойти в течение следующих нескольких недель.

После переброски военных из КНДР градус напряжения существенно возрос. Впрочем, как рассказал 24 Каналу руководитель Центра анализа и стратегии, политолог Игорь Чаленко, Запад на это никак не реагирует.

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Почему нет реакции

Стоит обратить внимание, что пока нет никаких новых угроз России в виде санкций, усиления помощи Украине. Все это должно быть, учитывая новый этап эскалации, который страна-агрессор устроила вместе с КНДР.

Запад, а особенно Соединенные Штаты, настолько боятся 5 ноября (день выборов в США – 24 Канал) что это полностью ломает их хоть минимальную проактивность. Даже в тех случаях, когда не надо делать первый шаг,

– отметил политолог.

Уже давно понятно, кто является агрессором. Теперь он поднял уровень войны чуть ли не до глобального, хотя на Западе многие говорили, что в Украине якобы региональный конфликт. На самом деле против нас воюют как минимум две ядерные державы. Но если считать все вовлеченные страны, то их уже 5.

Обратите внимание! Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов заявил, что свежее подкрепление для врага усложнит ситуацию, впрочем украинские воины смогут с этим справиться. Вряд ли 10 тысяч бойцов хватит на долго.

"Сегодня Запад теряет собственное лицо и репутацию. Мы постоянно слышим, какие обеспокоены наши партнеры. Это хорошо, что они обеспокоены, но должен быть следующий элемент, следующее звено в цепи поддержки нашего государства", – отметил Игорь Чаленко.

Конечно, мы благодарны США и всем партнерам за поддержку, за средства, которые сейчас используем, но это была поддержка в условиях, когда Россия получала от своих "союзников" только оружие. Теперь она привлекает людей.

"Ситуация кардинально изменилась, а единственный реальный путь – это усилить поддержку Украины и прислушаться к пунктам, которые предложенные в Плане победы. Если Запад дальше будет демонстрировать недостаточную активность, то это будет поражение не Украины, а всего коллективного Запада", – подытожил Игорь Чаленко.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что первые военные из КНДР в ближайшее время прибудут в Курскую область. По его словам, Владимир Путин взамен может предоставлять Ким Чен Ыну технологии для ядерного оружия.