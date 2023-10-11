Бойцы Нацгвардии остановили продвижение россиян под Авдеевкой: появились фото уничтоженной техники

В МВД рассказали о недавних успехах Нацгвардии и неудачах оккупантов под Авдеевкой и поделились кадрами. А в Силах обороны рассказали о текущей ситуации на этом направлении в целом.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун прокомментировал ситуацию под Авдеевкой. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит на Авдеевском направлении

Полковник заявил, что на этом направлении идут бои. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" около 3 батальонов россиян при поддержке большого количества танков и другой бронетехники пытаются наступать. По его словам, наступательные действия врага фиксируются в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского. Захватчики пытаются окружить Авдеевку.

Хочу сразу успокоить всех: отражены в настоящее время все атаки врага. Потерь рубежей и позиций наши воины не допустили,

– подчеркнул Штупун.

По его словам, парни хорошо зарылись, заминировали подходы, грамотно расставили противотанковые средства и ждали россиян. Также очень мощно и точно там работает наша артиллерия. Штупун добавил, что нашим воинам помогают "силы старшего начальника". Благодаря всем этим факторам украинским защитникам удалось отбиться. Спикер назвал ситуацию контролируемой.

Он заявил, что наши защитники также отразили более 10 атак россиян в районах Марьинки и Красногоровки. На Шахтерском направлении у Золотой Нивы и Володиного оккупанты тоже попытались наступать и также потерпели неудачу. А в Запорожском направлении западнее Работино ВСУ улучшили свое тактическое положение. В районах Вербового и Инженерного украинские воины продолжают сдерживать российских захватчиков.

Штупун заметил, что россияне платят высокую цену за свои наступательные действия. Только за минувшие сутки они потеряли 750 человек и 98 единиц техники (еще 44 повреждены). Трое оккупантов решили сдаться в плен.

Что рассказали в МВД

В ведомстве также отметили активизацию россиян на Авдеевском направлении. Недавно оккупанты попытались наступать при поддержке танков и бронированных машин. Однако бойцы Нацгвардии отразили атаки противника. Также они не допустили потери рубежей и позиций.

Наши защитники вовремя обнаружили движение колонны врага и уничтожили 6 единиц вражеской бронетехники. А именно 2 танка, 3 БТР и 1 ББМ. Также бойцы Нацгвардии нанесли врагу урон в живой силе.

Уничтоженная российская техника на Авдеевском направлении / Фото МВД Украины

