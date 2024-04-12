Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
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Обнаружили позиции вражеской артиллерии
Аэроразведку провели бойцы 1 штурмового отряда ЦСП "Омега" на Запорожском направлении вглубь от линии соприкосновения.
"На Запорожском направлении бойцы 1-го штурмового отряда Центра спецназначения "Омега" проведя аэроразведку вглубь от линии соприкосновения, обнаружили позиции вражеской артиллерии", – рассказал Пивненко.
По словам Пивненко, обойдя систему РЭБ противника, спецназовцы Нацгвардии точно отработали по целям, уничтожив 2 гаубицы Д-30 и 120-мм миномет.
Спецназовцы осуществили аэроразведку: видео
Потери врага: актуально
- По состоянию на 12 апреля общие потери российской армии достигли более 450 тысяч человек. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 810 оккупантов.
- К слову, окрестности Тоненького, которое россияне упорно пытаются захватить, превращаются в кладбища российской техники. На спутниковых снимках, обнародованных DeepState, зафиксировано более 70 потерянных единиц техники врага.