Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
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Виявили позиції ворожої артилерії
Аеророзвідку провели бійці 1 штурмового загону ЦСП "Омега" на Запорізькому напрямку вглиб від лінії зіткнення.
"На Запорізькому напрямку бійці 1-го штурмового загону Центра спецпризначення "Омега" провівши аеророзвідку вглиб від лінії зіткнення, виявили позиції ворожої артилерії", – розповів Півненко.
За словами Півненка, обійшовши систему РЕБ противника, спецпризначенці Нацгвардії влучно відпрацювали по цілях, знищивши 2 гаубиці Д-30 та 120-мм міномет.
Спецпризначенці здійснили аеророзвідку: відео
Втрати ворога: актуально
- Станом на 12 квітня загальні втрати російської армії сягнули понад 450 тисяч осіб. Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 810 окупантів.
- До слова, околиці Тоненького, яке росіяни вперто намагаються захопити, перетворюються на кладовища російської техніки. На супутникових знімках, оприлюднених DeepState, зафіксовано понад 70 втрачених одиниць техніки ворога.