Бойцы подразделения "Химера" рассказали о боях на левобережье Херсонщины и сколько продлится война

Украинские спецназовцы, бойцы подразделения ГУР МО "Химера" выполняют сверхсложные задачи на Херсонском направлении. Они воюют в условиях постоянных артиллерийских обстрелов и атак роев российских дронов.

Украинские спецназовцы показали кадры боев, а также рассказали о коте Жоре, которого эвакуировали из зоны боевых действий и дали эту кличку в честь погибшего собрата.

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Как бойцы "Химеры" выполняют задачи на Херсонщине

Бойцы подразделения "Химера" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины "Шендрос", "Разбойник", "Пирожок" и кот по кличке Жора стали героями нового выпуска.

Сложность продвижения на этом направлении прежде всего в разветвленной сетке проливов, в большом количестве островов. Кроме того, враг постоянно тебя видит. А еще слышит работу лодок. Может накрыть или на воде, или уже во время десантирования, фугасом или артой,

– рассказывает боец подразделения с позывным "Пирожок".

Заместитель командира подразделения на псевдо "Шендрос" рассказал о закреплении на левом берегу Херсонщины.

Мы можем поставить там ПВО. Но враг сразу же работает КАБами. У него есть зона подлета из Крыма, они стянули на этот участок максимальное количество средств огневого поражения. Сложность закрепления – в мели и низине: враг накрывает тебя сверху. А еще не забывайте о заминированной воде,

– сказал военный.

Разведчик с позывным "Разбойник" рассказал, как он переплывал реку без ноги. Военный потерял ее на том же Херсонском направлении, наступив на противопехотную мину "Лепесток".

"Когда я потерял ногу, мне нужно было возвращаться обратно. Для этого необходимо было переплыть реку. Побратимы сбросили меня в воду, я поплыл, и меня достали на другом берегу. Затем – эвакуация и больница",

– поделился разведчик.

Военный "Шендрос" считает, что настоящая война только началась. По его словам, полномасштабная война продлится еще очень долго.

После большой войны будет "маленькая" война, в которой нам нужно будет удержать все, что у нас есть. Сначала мы уничтожим всех внешних врагов, а потом, если останутся силы и здоровье, то мы будем пытаться навести порядок в стране,

– сказал он в выпуске.

Также в "Химере" есть кот по кличке Жора.

"Он у нас – ветеран войны. Держал оборону в Николаевской области, потом держал в "заложниках" псковский десант, зашел в Херсонскую область. А вообще, когда иногда по вечерам приходит печаль, кот помогает преодолеть все печали",

– рассказал "Шендрос".

К слову, оккупанты не прекращают совершать преступления против мирного населения Херсонщины. Так 10 августа враг ударил дроном по машине, в которой находилась семья.