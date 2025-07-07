Бойцы подразделения КАТ 91 бригады получили внедорожник от волонтеров "Украинской команды"
"Украинская команда" передала очередной внедорожник на передовую. Автомобиль для подразделения КАТ 91 бригады получил Герой Украины Федор Киселар.
Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба, информирует 24 Канал.
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"Продолжаем обеспечивать наших защитников автомобильной техникой. Очередной внедорожник передали 91 отдельной Ахтырской бригаде поддержки, бойцам подразделения КАТ", – говорится в сообщении "Украинской команды".
Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный передал ключи от авто Герою Украины Федору Киселару.
Для меня большая честь – передать эту машину Герою Украины Федору Киселару. Человеку, который стал одним из символов нашей несокрушимости и преданности Родине. После тяжелого ранения он снова в строю и снова бьет врага на передовой. Уверен, именно такие люди держат Украину. А мы обязаны поддерживать их. Очень надеюсь, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев,
– сказал Артур Палатный.
"Украинская команда" передала внедорожник бойцам подразделения КАТ 91 бригады: видео
Федор Киселар поблагодарил за поддержку и рассказал, что созданное им подразделение КАТ побывало на всех горячих участках фронт, а сейчас бьет врага на Запорожье.
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже более 90 единиц автомобильной техники, более 3000 дронов, десятки систем РЭБ, старлинков и тому подобное.