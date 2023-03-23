Еще 22 уничтожены цели: спецназовцы СБУ показали, как устраивают врагу ад

23 марта 2023, 12:56
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Источник:

СБУ

Украинские защитники каждый день героически ликвидируют врагов. Только за последние 5 дней спецназовцы СБУ "Белые волки" уничтожили вражеские 22 цели.

Среди уничтоженного были танки, БМП, блиндажи и многое другое. Прессслужба СБУ опубликовала адское видео борьбы наших бойцов.

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Сколько техники потеряли оккупанты за 5 дней

На восточных рубежах нашего государства спецназовцы Центра спецопераций "А" устроили настоящий ад россиянам. В частности, за 5 дней захватчики потеряли:

  • 14 танков;
  • 4 БМП;
  • 2 блиндажа с пехотой противника;
  • 1 спецмашину для разминирования;
  • 1 склад с боеприпасами;

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Актуальные потери врага по состоянию на 23 марта

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 168 150 окупантов. Только за минувшие сутки статистика потерь врага пополнилась еще 660 бойцами.

Однако напомним, что подсчитать количество уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно. Так или иначе, россияне в больших масштабах теряют свою технику. По состоянию на 23 марта оккупанты потеряли:

  • танков – 3 570;
  • боевых бронированных машин – 6898;
  • артиллерийских систем – 2 608;
  • РСЗО – 511;
  • средств ПВО – 273;
  • самолетов – 305;
  • вертолетов – 290;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2203;
  • крылатых ракет – 909;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5452;
  • специальной техники – 273.

Добавим еще актуальную информацию сегодня от Генштаба. Там отмечают, что за сутки украинская авиация ударила по ЗРК россиян, а также поразила районы сосредоточения личного состава и военной техники противника. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили:

  • 1 пункт управления,
  • 3 района сосредоточения личного состава противника,
  • склад боеприпасов,
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы.

Автор: Анна Романюк