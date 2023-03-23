Еще 22 уничтожены цели: спецназовцы СБУ показали, как устраивают врагу ад
Источник:СБУ
Украинские защитники каждый день героически ликвидируют врагов. Только за последние 5 дней спецназовцы СБУ "Белые волки" уничтожили вражеские 22 цели.
Среди уничтоженного были танки, БМП, блиндажи и многое другое. Прессслужба СБУ опубликовала адское видео борьбы наших бойцов.
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Сколько техники потеряли оккупанты за 5 дней
На восточных рубежах нашего государства спецназовцы Центра спецопераций "А" устроили настоящий ад россиянам. В частности, за 5 дней захватчики потеряли:
- 14 танков;
- 4 БМП;
- 2 блиндажа с пехотой противника;
- 1 спецмашину для разминирования;
- 1 склад с боеприпасами;
Бойцы СБУ устроили ад оккупантам: смотрите видео
Актуальные потери врага по состоянию на 23 марта
С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 168 150 окупантов. Только за минувшие сутки статистика потерь врага пополнилась еще 660 бойцами.
Однако напомним, что подсчитать количество уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно. Так или иначе, россияне в больших масштабах теряют свою технику. По состоянию на 23 марта оккупанты потеряли:
- танков – 3 570;
- боевых бронированных машин – 6898;
- артиллерийских систем – 2 608;
- РСЗО – 511;
- средств ПВО – 273;
- самолетов – 305;
- вертолетов – 290;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2203;
- крылатых ракет – 909;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5452;
- специальной техники – 273.
Добавим еще актуальную информацию сегодня от Генштаба. Там отмечают, что за сутки украинская авиация ударила по ЗРК россиян, а также поразила районы сосредоточения личного состава и военной техники противника. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили:
- 1 пункт управления,
- 3 района сосредоточения личного состава противника,
- склад боеприпасов,
- 1 станция радиоэлектронной борьбы.