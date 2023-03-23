Серед знищеного були танки, БМП, бліндажі та багато іншого. Пресслужба СБУ опублікувала пекельне відео боротьби наших бійців.

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Скільки техніки втратили окупанти за 5 днів

На східних рубежах нашої держави спецпризначенці Центру спецоперацій "А" влаштували справжнє пекло росіянам. Зокрема, за 5 днів загарбники втратили:

14 танків;

4 БМП;

2 бліндажі з піхотою противника;

1 спецмашину для розмінування;

1 склад з боєприпасами;

Бійці СБУ влаштували пекло окупантам: дивіться відео

Актуальні втрати ворога станом на 23 березня

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 168 150 окупантів. Лиш за минулу добу статистика втрат ворога поповнилася ще 660 бійцями.

Однак нагадаємо, що достеменно підрахувати кількість знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно. Так чи інакше, росіяни у величезних масштабах втрачають свою техніку. Станом на 23 березня окупанти втратили:

танків – 3 570;

бойових броньованих машин – 6 898;

артилерійських систем – 2 608;

РСЗВ – 511;

засобів ППО – 273;

літаків – 305;

гелікоптерів – 290;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203;

крилатих ракет – 909;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452;

спеціальної техніки – 273.

Додамо ще актуальну інформацію на сьогодні від Генштабу. Там зазначають, що протягом доби українська авіація вдарила по ЗРК росіян, а також уразила райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Водночас ракетні війська та артилерія уразили: