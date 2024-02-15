Наши военные зачистили наблюдательные посты врага на Южном направлении: мощное видео операции
Источник:телеграм-канал Сил специальных операций
Наши защитники продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы выбить врага с родной земли. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть результативную работу на Южном направлении.
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины выложили в сеть видео. На нем можно увидеть, как боевая группа ССО не только уничтожила, но и зачистила наблюдательные посты российских захватчиков.
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Результативная работа на Южном направлении
По имеющейся информации, операторы 73-го морского центра Сил специальных операций во время проведения разведки обнаружили патрульную лодку. Также они увидели наблюдательные посты российских бойцов.
Чтобы уничтожить врага, операторы беспилотного авиационного комплекса по целям нанесли огневое поражение. Сделали это с помощью тепловизионного дрона, оснащенного системой сброса. А уже после этого бойцы Сил специальных операций выдвинулись, чтобы устроить зачистку наблюдательных пунктов захватчиков.
ССО уничтожили и зачистили наблюдательные посты врага: смотрите видео
Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника,
– отмечают в ССО.
Скоро будет 400 тысяч ликвидированных врагов
- Обратим внимание, что потери врага растут бешеным темпом. По состоянию на утро 15 февраля в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки удалось ликвидировать 950 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – 399 090 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Заметим, что реальная цифра может несколько отличаться. Это связано с тем, что точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
- Также на металлолом превратили тысячи единиц техники вражеской техники. Говорится о 6442 танках, 12 090 боевых бронированных машин, 9620 артиллерийских систем, 984 РСЗО, 671 средстве ПВО, 332 самолеты и 325 вертолеты.
- Кроме того, враг не досчитается 7 404 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1882 крылатых ракет, 25 судов, 1 подводной лодки, 12 691 автомобиля и автоцистерны, а также 1524 единиц специальной техники.