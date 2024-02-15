Наши военные зачистили наблюдательные посты врага на Южном направлении: мощное видео операции

Наши защитники продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы выбить врага с родной земли. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть результативную работу на Южном направлении.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины выложили в сеть видео. На нем можно увидеть, как боевая группа ССО не только уничтожила, но и зачистила наблюдательные посты российских захватчиков.

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Результативная работа на Южном направлении

По имеющейся информации, операторы 73-го морского центра Сил специальных операций во время проведения разведки обнаружили патрульную лодку. Также они увидели наблюдательные посты российских бойцов.

Чтобы уничтожить врага, операторы беспилотного авиационного комплекса по целям нанесли огневое поражение. Сделали это с помощью тепловизионного дрона, оснащенного системой сброса. А уже после этого бойцы Сил специальных операций выдвинулись, чтобы устроить зачистку наблюдательных пунктов захватчиков.

ССО уничтожили и зачистили наблюдательные посты врага: смотрите видео

Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника,

– отмечают в ССО.

Скоро будет 400 тысяч ликвидированных врагов