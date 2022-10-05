Выстрелы для гранатомета и много патронов: бойцы ССО затрофеели вражеский КамАЗ

Украинские защитники освободили от российского врага уже более 1500 населенных пунктов. Россияне оставили нам много ценных "подарков". В частности, в Харьковской области наши воины захватили грузовик и бронированную машину.

Вражеский КамАЗ затрофеила одна из боевых групп Сил специальных операций Харьковщины. Также украинские защитники захватили боевую машину пехоты.

Важно В Херсонской области продолжается наступление, местами ВСУ продвинулись на 10 – 20 километров, – Гуменюк

Грузовик забит боеприпасами

В КамАЗе наши воины обнаружили немало полезного. В частности, ящики с выстрелами к ВОГу – гранатомету, очень много патронов и другое вооружение.

Все оружие пойдет на пользу Сил обороны Украины и будет работать на победу над российским агрессором,

– подчеркнули военные.

Также наши защитники затрофеили БМП-1 – это боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать. Она привозит военных на поле боя и увеличивает их мобильность, вооруженность и защищенность. БМП-1 можно совместно использовать на фронте с танками.

Обзор затрофеенного КамАЗа: смотрите видео

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Какую технику уже захватили украинские военные в Харьковской области

Во время успешного контрнаступления ВСУ захватили много техники оккупанта. В частности:

российскую самоходную артиллерийскую установку МСТА-С и модернизированный танк Т-72Б3;

еще несколько бронированных пехотных машин – БМП-1 и БМП-2;

новейшую унифицированную командно-штабную машину Р-149МА1;

машину на базе БТР-80 – элемент автоматизированной системы управления войсками россии тактического звена;

сразу три бронетранспортера БТР-82А и один БТР-4Е. Подробнее читайте в материале 24 канала.

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Количество захваченной техники растет почти каждый день. В скором времени она вернется к россиянам, впрочем, уже ударами по ним самим.