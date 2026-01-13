Двое бойцов "Стального кордона" удерживали свою позицию 100 дней
- Бойцы "Пастор" и "Корея" из подразделения "Стальной кордон" удерживали позиции около 100 дней непрерывно.
- Сейчас они находятся на лечении и отдыхе после длительного периода на позициях.
Бойцы "Пастор" и "Корея" подразделения "Стальной кордон" в составе ГПСУ непрерывно удерживали свою позицию около 100 дней. Представитель службы рассказал детали.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске и Гуляйполе и нацелились на Краматорск: как изменилась линия фронта за неделю
Что известно о "Пасторе" и "Корее"?
Двое бойцов ГПСУ вернулись после нескольких месяцев на позициях без перерыва. Демченко заметил, что оккупанты активно используют артиллерию и БпЛА для того, чтобы бить по позициям. Именно поэтому каждый на позицию заход и выход из нее – это отдельная операция, чтобы сохранить жизнь украинских воинов.
Представитель ГПСУ отметил, что у "Пастора" и "Кореи" устойчивое настроение – они рады, что вышли с позиций. В то же время защитники отмечают, что они мужественно держали свое направление, не позволив противнику продвинуться.
Бойцы "Стального Границы" вернулись после почти 5 месяцев на позициях: смотрите видео ГПСУ
Воины попали в пограничный отряд в августе 2025 года. "Корея" провел на позициях 131 день без ротации, а "Пастор" – 94 дня.
Сейчас "Корея" и "Пастор" на лечении и отдыхе. Восстанавливаются после того, что выдержали.
Последние новости о событиях на фронте
К слову, по данным Института изучения войны, российские силы в последнее время наступали на многих направлениях, но не достигли подтвержденного продвижения.
Также известно, что оккупанты продвинулись вблизи населенных пунктов Шахово и Новое Шахово в Донецкой области. Соответствующие изменения на фронте подтвердили аналитики DeepState.