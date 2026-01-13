Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Що відомо про "Пастора" і "Корею"?

Двоє бійців ДПСУ повернулися після кількох місяців на позиціях без перерви. Демченко зауважив, що окупанти активно використовують артилерію та БпЛА для того, щоб бити по позиціях. Саме тому кожен на позицію захід та вихід з неї – це окрема операція, щоб зберегти життя українських воїнів.

Речник ДПСУ зазначив, що у "Пастора" та "Кореї" стійкий настрій – вони раді, що вийшли з позицій. Водночас захисники відмічають, що вони мужньо тримали свій напрямок, не дозволивши противнику просунутися.

Бійці "Сталевого Кордону" повернулися після майже 5 місяців на позиціях: дивіться відео ДПСУ

Воїни потрапили в прикордонний загін у серпні 2025 року. "Корея" провів на позиціях 131 день без ротації, а "Пастор" – 94 дні.

Зараз "Корея" і "Пастор" на лікуванні та відпочинку. Відновлюються після того, що витримали.

