Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске и Гуляйполе и нацелились на Краматорск: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о "Пасторе" и "Корее"?

Двое бойцов ГПСУ вернулись после нескольких месяцев на позициях без перерыва. Демченко заметил, что оккупанты активно используют артиллерию и БпЛА для того, чтобы бить по позициям. Именно поэтому каждый на позицию заход и выход из нее – это отдельная операция, чтобы сохранить жизнь украинских воинов.

Представитель ГПСУ отметил, что у "Пастора" и "Кореи" устойчивое настроение – они рады, что вышли с позиций. В то же время защитники отмечают, что они мужественно держали свое направление, не позволив противнику продвинуться.

Бойцы "Стального Границы" вернулись после почти 5 месяцев на позициях: смотрите видео ГПСУ

Воины попали в пограничный отряд в августе 2025 года. "Корея" провел на позициях 131 день без ротации, а "Пастор" – 94 дня.

Сейчас "Корея" и "Пастор" на лечении и отдыхе. Восстанавливаются после того, что выдержали.

Последние новости о событиях на фронте