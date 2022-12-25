В Кировоградской области бойцы теробороны сбили два вражеских дрона-камикадзе "Ланцет-3"

Вражеские бойцы пытались атаковать украинские зенитно-ракетные системы ударными беспилотниками. Впрочем, безуспешно.

Мобильная огневая группа одного из подразделений 121 бригады территориальной обороны, в районе выполнения боевого задания, визуально обнаружили и поразили ударные беспилотные летательные аппараты "Ланцет-3", пытавшиеся атаковать зенитно-ракетные системы военных,

– отметили в 121-й бригаде ТРО.

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Все, что осталось от вражеских беспилотников / Фото 121-й бригады ТРО Кировоградщины

Кратко, что известно о дроне "Ланцет-3"

Воины отметили, что максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации – "Ланцет-3" составляет 110 километров в час. Это во время горизонтального полета. При атаке на цель – 300 километров в час.

Дальность действия "Ланцета-3" – 40–50 километров.

Сам беспилотник весит около 12 килограммов, из которых осколочно-фугасная боевая часть достигает 5 килограммов. Он может быть в воздухе около часа.



Характеристики беспилотника "Лантцет-3" / Инфографика из соцсетей 121-й бригады ТРО

Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери

По состоянию на утро 25 декабря Силы обороны уже уничтожили более 102 тысяч оккупантов. Заметим, что цифры могут быть еще больше, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий пока точные подсчеты невозможны.

Потери русской армии в технике: