Ворожі бійці намагалися атакувати українські зенітно-ракетні системи ударними безпілотниками. Втім, безуспішно.

Мобільна вогнева група одного з підрозділів 121 бригади територіальної оборони, в районі виконання бойового завдання, візуально виявили та уразили ударні безпілотні літальні апарати "Ланцет-3", які намагалися атакувати зенітно-ракетні системи військових,

– зазначили в 121-й бригаді ТРО.

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Усе, що залишилося від ворожих безпілотників / Фото 121-ї бригади ТРО Кіровоградщини

Коротко, що відомо про дрон "Ланцет-3"

Воїни зазначили, що максимальна швидкість дрона-камікадзе останньої модифікації – "Ланцет-3" становить 110 кілометрів на годину. Це під час горизонтального польоту. Натомість під час атаки на ціль – 300 кілометрів на годину.

Дальність дії "Ланцет-3" – 40 – 50 кілометрів.

Сам безпілотник важить близько 12 кілограмів, з яких осколково-фугасна бойова частина сягає до 5 кілограмів. Він може бути в повітрі майже годину.

Характеристики безпілотника "Лантцет-3" / Інфографіка з соцмереж 121-ї бригади ТРО

Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат

Станом на ранок 25 грудня Сили оборони вже знищили понад 102 тисячі окупантів. Зауважимо, що цифри можуть бути ще більші, адже через високу інтенсивність бойових дій наразі точні підрахунки неможливі.

Втрати російської армії в техніці: