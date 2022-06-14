Дело в том, что детеныш косули бродил именно в херсонских лесах. Его мать взорвалась на русской "растяжке".

Важно Из-под завалов на Киевщине вытащили волшебного кота: чем он питался все это время – загадка

Бойцы криворожского подразделения Сил территориальной обороны ВСУ во время патрулирования обнаружили обессиленное животное. Медики оказали помощь животному, потому что детеныш косули был ранен.

Немного подкормим, вылечим и выпустим на свободу,

– говорят наши бойцы.

Украинцы спасают животных во время войны

В начале мая в Бородянке Киевской области заметили кошку на 7-м этаже дома , который разгромили российские военные. После того, как волонтеры попросили о помощи, украинские спасатели сразу пришли на помощь четырехлапой красавице . Интересно, что у местных пожарных не было автолестницы нужной длины, поэтому ее привезли из Ирпеня.

В мае спасатели на Харьковщине обнаружили собачку во время пожара в одном из обстрелянных домов. Хозяев у собаки не было, поэтому его забрали в пожарную часть и теперь животное живет со спасателями.

Еще одна щемящая история связана с военным Александром с позывным "Физруком". Он во время поездки на Восток нашел котенка , который теперь ему стал самым верным пушистым другом.

Животные, как и люди, тоже не рады российским оккупантам. Так 8-летний кот породы мейн-кун по прозвищу Макс, похищенный российскими захватчиками в Буче, после нескольких месяцев скитаний вернулся к владельцам .

Как "развлекаются" россияне

Заметим, что россияне убивают все живое не только в Украине, куда ворвались с кровавой и неоправданной войной. Жители России творят зверства даже у себя дома.

В русских социальных сетях появились ужасные кадры, как россияне жестоко убили медведя. Хищный зверь стал незваным гостем поселка, вероятно в Якутии. Русские дождались, когда медведь подойдет к кастрюле со взрывчаткой, после чего взорвали животное.

Кстати – кот Степан получил мировое отличие для блоггеров в Каннах: смотрите видео