Корреспондентка 24 канала Анна Черненко показала нового жителя пожарной части.
К теме Кот из Бучи убежал от укравших его оккупантов: невероятная история спасения
Она рассказала, как пожарные из Харьковской области подобрали щенка. Назвали его Бай (сокращенно Байрактар).
Песик Бай живет в пожарной части / Скриншот с видео
"Такие истории поражают добротой. Люди часто из пожаров и разрушенных домов забирают животных , пристраивают к себе или отдают людям", – говорит Черненко.
Журналистка шутит, что его еще называют Баламут, потому что собачка немного вредна – жует сапоги пожарных и громко провожает их на вызовы.
Как собачка появилась в пожарной части
Песик вдвое чуть не погиб от обстрелов и пожара. Там спасатели его и обнаружили.
При тушении пожара в частном доме на Харьковщине мы увидели в помещении маленькую собачку. Это было два месяца назад. Хозяев не было, поэтому мы забрали его с собой и привезли в пожарную часть,
– говорит начальник караула Виталий Гричин.
По его словам, пес быстро освоился, и они устроили ему будку.
Песик играет с пожарным / Скриншот с видео
Пожарные говорят, что собака уже привыкла к звукам обстрелов и спокойно дремлет, когда вокруг громко. Однако один из последних обстрелов собачонка очень испугал.
Какая ситуация в Харьковской области
Журналистка сообщила, что за прошедшие сутки было несколько обстрелов и пожаров в Салтовке. Пострадали частные дома.
Так выглядит частный дом в районе Салтовки после обстрелов
В эти сутки также страдал Чугуевский район. Там сильно "накрыло", в очередной раз обстреляли храм , выгорели частные дома, кафе и магазины.
По словам Анны Черненко, в самом Харькове раздавались обстрелы уже с самого утра 23 мая. К счастью, люди не пострадали, а пожар не возник. Однако "прилетело" в один из центральных районов города, саперы изъяли оттуда 5 неразрывных кассетных снарядов.
Корреспондент добавила, что уже во вторник, 24 мая, в Харькове планируют запустить метро. Однако это пока не будет полное восстановление, потому что люди до сих пор живут на некоторых станциях.
Как украинцы спасают животных во время войны
- Украинцы продолжают спасать животных, также пострадавших от войны. Недавно убежище нашло обожженный котик из Киевщины, его фото облетели весь мир.
- А харьковский полицейский приютил маленького щенка , который был в критическом состоянии. Теперь собачку зовут Азов. В том же доме обнаружили еще около 30 трав, их передали волонтерам.
- Также мы рассказывали о новом друге и помощнике пограничников – псе Терминатора . Собака сама пришла к пограничникам, когда те дежурили на блок-посте. Защитники решили оставить пса служить с ними.
- Пес Патрон, которому два года уже стал звездой и талисманом украинских спасателей. Четвероногий друг спасателей продолжает помогать зачищать территорию после российских оккупантов. Пес находит взрывоопасные предметы. Известно, что Патрон вместе с пиротехниками уже уничтожил 262 таких предмета.
- Также в ВСУ служит бельгийская овчарка Алмаз – он также помогает разминировать уже освободившиеся территории.
Видео по теме – собачка Патрон "поздравил" украинцев с Днем вышиванки