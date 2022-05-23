Корреспондентка 24 канала Анна Черненко показала нового жителя пожарной части.

К теме Кот из Бучи убежал от укравших его оккупантов: невероятная история спасения

Она рассказала, как пожарные из Харьковской области подобрали щенка. Назвали его Бай (сокращенно Байрактар).



Песик Бай живет в пожарной части / Скриншот с видео

"Такие истории поражают добротой. Люди часто из пожаров и разрушенных домов забирают животных , пристраивают к себе или отдают людям", – говорит Черненко.

Журналистка шутит, что его еще называют Баламут, потому что собачка немного вредна – жует сапоги пожарных и громко провожает их на вызовы.

Как собачка появилась в пожарной части

Песик вдвое чуть не погиб от обстрелов и пожара. Там спасатели его и обнаружили.

При тушении пожара в частном доме на Харьковщине мы увидели в помещении маленькую собачку. Это было два месяца назад. Хозяев не было, поэтому мы забрали его с собой и привезли в пожарную часть,

– говорит начальник караула Виталий Гричин.

По его словам, пес быстро освоился, и они устроили ему будку.



Песик играет с пожарным / Скриншот с видео

Пожарные говорят, что собака уже привыкла к звукам обстрелов и спокойно дремлет, когда вокруг громко. Однако один из последних обстрелов собачонка очень испугал.

Какая ситуация в Харьковской области

Журналистка сообщила, что за прошедшие сутки было несколько обстрелов и пожаров в Салтовке. Пострадали частные дома.



Так выглядит частный дом в районе Салтовки после обстрелов

В эти сутки также страдал Чугуевский район. Там сильно "накрыло", в очередной раз обстреляли храм , выгорели частные дома, кафе и магазины.

По словам Анны Черненко, в самом Харькове раздавались обстрелы уже с самого утра 23 мая. К счастью, люди не пострадали, а пожар не возник. Однако "прилетело" в один из центральных районов города, саперы изъяли оттуда 5 неразрывных кассетных снарядов.

Корреспондент добавила, что уже во вторник, 24 мая, в Харькове планируют запустить метро. Однако это пока не будет полное восстановление, потому что люди до сих пор живут на некоторых станциях.

Как украинцы спасают животных во время войны

Украинцы продолжают спасать животных, также пострадавших от войны. Недавно убежище нашло обожженный котик из Киевщины, его фото облетели весь мир.

А харьковский полицейский приютил маленького щенка , который был в критическом состоянии. Теперь собачку зовут Азов. В том же доме обнаружили еще около 30 трав, их передали волонтерам.

Также мы рассказывали о новом друге и помощнике пограничников – псе Терминатора . Собака сама пришла к пограничникам, когда те дежурили на блок-посте. Защитники решили оставить пса служить с ними.

Пес Патрон, которому два года уже стал звездой и талисманом украинских спасателей. Четвероногий друг спасателей продолжает помогать зачищать территорию после российских оккупантов. Пес находит взрывоопасные предметы. Известно, что Патрон вместе с пиротехниками уже уничтожил 262 таких предмета.

Также в ВСУ служит бельгийская овчарка Алмаз – он также помогает разминировать уже освободившиеся территории.

Видео по теме – собачка Патрон "поздравил" украинцев с Днем вышиванки