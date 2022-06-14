Річ у тім, що дитинча косулі блукало саме у херсонських лісах. Його мати підірвалася на російській "розтяжці".

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Бійці криворізького підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ під час патрулювання знайшли знесилену тваринку. Медики надали допомогу тварині, бо дитинчатко косулі було поранене.

Трохи підгодуємо, вилікуємо і випустимо на волю,
– кажуть наші бійці.

Українці рятують тварин під час війни

Як "розважаються" росіяни

Зауважимо, що росіяни вбивають все живе не тільки в Україні, куди вдерлися з кривавою та невиправданою війною. Жителі Росії коять звірства навіть у себе вдома.

У російських соціальних мережах з'явилися жахливі кадри, як росіяни жорстоко вбили ведмедя. Хижий звір став непроханим гостем селища, ймовірно в Якутії. Росіяни дочекалися, коли ведмідь підійде до каструлі з вибухівкою, після чого підірвали тварину.

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