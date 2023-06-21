Украинские военные взяли в плен россиян к северу от Бахмута: видео, которое стоит внимания

В сети опубликовали видео, как наши защитники берут окупантов в плен. Воины ТРО хитростями и без боя взяли в плен по меньшей мере четырех врагов.

Героями ролика являются бойцы 225 батальона 127 бригады Теробороны. Пленных взяли без боя при выходе разведки батальона на позиции россиян.

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Как россиян в плен брали

Возвращаясь с позиции врага, украинские разведчики встретили российского солдата. Автор видео – командир батальона Олег "Сирко" – пригрозил оккупанту и прикрепил к его спине "взрывное устройство" (ветку из дерева). Захватчик должен был привести с собой своих "коллег" и успешно выполнил эту задачу.

Судя по видео, оккупанты не то, что не знают, для чего воюют – создается такое впечатление, что они не имеют малейшего представления, где вообще находятся и что делают.

Как украинские воины взяли в плен оккупантов: смотрите видео 18+ (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

"Сирко" рассказывал врагу, что его батальон – это ЧВК "Ветераны", переодетые в украинскую форму, а потом заявлял, что это украинские военные. Однако на лицах захватчиков не было ни удивления, ни разочарования, только у одного российского воина рекой текла слюна.

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