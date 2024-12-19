Шуфрич, Портнов, Кива и другие: кого, кроме Бойко, лишат государственных наград

19 декабря 2024, 15:08
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Автор: Анастасия Безейко

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины поддержала депутатский запрос Лозинского. Речь идет о лишении государственных наград лиц, которые проявили антиукраинскую позицию.

Об этом сообщил народный депутат и военный Роман Лозинский, информирует 24 Канал.

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Кого еще лишат государственных наград

К президенту обратилась учитывая необходимость реагирования на запрос общества по очистке круга отмеченных государственными наградами от лиц, которые способствовали усилению позиции России в Украине.

Лозинский поблагодарил 232 коллег за поддержку депутатского запроса о лишении государственных наград нескольких десятков регионалов и их приспешников.

Позорный факт, что Бойко до сих пор "Герой Украины". Это давно пора исправить,
– написал депутат.

Кроме Бойко Юрия Анатольевича, в списке запроса указаны:

  • Литвин Владимир Михайлович;
  • Кива Илья Владимирович;
  • Черновецкий Леонид Михайлович;
  • Шуфрич Нестор Иванович;
  • Грищенко Константин Иванович;
  • Ежель Михаил Брониславович;
  • Лавринович Александр Владимирович;
  • Костяк Николай Михайлович;
  • Сивкович Владимир Леонидович;
  • Кулинич Олег Николаевич;
  • Хортив Сергей Иванович;
  • Багров Николай Васильевич;
  • Жар Михаил Васильевич;
  • Дейч Борис Давидович;
  • Червоненко Евгений Альфредович;
  • Голубович Михаил Васильевич;
  • Пиховшек Вячеслав Владимирович;
  • Борт Виталий Петрович;
  • Портнов Андрей Владимирович;
  • Кивалов Сергей Васильевич;
  • Бондаренко Елена Анатольевна;
  • Качный Александр Сталиноленович;
  • Святаш Дмитрий Владимирович;
  • Клюев Андрей Петрович;
  • Лукаш Елена Леонидовна;
  • Моисеенко Владимир Александрович;
  • Данилец Владимир Витальевич;
  • Лелеко Наталья Витальевна;
  • Гамаюнов Евгений Николаевич;
  • Костяк Николай Михайлович;
  • Кириченко Сергей Александрович;
  • Шайтанов Валерий Альбертович;
  • Ременюк Алексей Иванович;
  • Ганыш Василий Васильевич;
  • Лебедев Павел Валентинович.

Напомним, что сегодня, 19 рудня, Бойко отозвали из Комитета по вопросам прав человека. За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.

Накануне Бойко, нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир", попал в скандал. Он опубликовал видео с пророссийскими тезисами, критикуя "радикалов" и запрет русского.