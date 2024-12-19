Шуфрич, Портнов, Кива и другие: кого, кроме Бойко, лишат государственных наград
В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины поддержала депутатский запрос Лозинского. Речь идет о лишении государственных наград лиц, которые проявили антиукраинскую позицию.
Об этом сообщил народный депутат и военный Роман Лозинский, информирует 24 Канал.
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Кого еще лишат государственных наград
К президенту обратилась учитывая необходимость реагирования на запрос общества по очистке круга отмеченных государственными наградами от лиц, которые способствовали усилению позиции России в Украине.
Лозинский поблагодарил 232 коллег за поддержку депутатского запроса о лишении государственных наград нескольких десятков регионалов и их приспешников.
Позорный факт, что Бойко до сих пор "Герой Украины". Это давно пора исправить,
– написал депутат.
Кроме Бойко Юрия Анатольевича, в списке запроса указаны:
- Литвин Владимир Михайлович;
- Кива Илья Владимирович;
- Черновецкий Леонид Михайлович;
- Шуфрич Нестор Иванович;
- Грищенко Константин Иванович;
- Ежель Михаил Брониславович;
- Лавринович Александр Владимирович;
- Костяк Николай Михайлович;
- Сивкович Владимир Леонидович;
- Кулинич Олег Николаевич;
- Хортив Сергей Иванович;
- Багров Николай Васильевич;
- Жар Михаил Васильевич;
- Дейч Борис Давидович;
- Червоненко Евгений Альфредович;
- Голубович Михаил Васильевич;
- Пиховшек Вячеслав Владимирович;
- Борт Виталий Петрович;
- Портнов Андрей Владимирович;
- Кивалов Сергей Васильевич;
- Бондаренко Елена Анатольевна;
- Качный Александр Сталиноленович;
- Святаш Дмитрий Владимирович;
- Клюев Андрей Петрович;
- Лукаш Елена Леонидовна;
- Моисеенко Владимир Александрович;
- Данилец Владимир Витальевич;
- Лелеко Наталья Витальевна;
- Гамаюнов Евгений Николаевич;
- Костяк Николай Михайлович;
- Кириченко Сергей Александрович;
- Шайтанов Валерий Альбертович;
- Ременюк Алексей Иванович;
- Ганыш Василий Васильевич;
- Лебедев Павел Валентинович.
Напомним, что сегодня, 19 рудня, Бойко отозвали из Комитета по вопросам прав человека. За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.
Накануне Бойко, нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир", попал в скандал. Он опубликовал видео с пророссийскими тезисами, критикуя "радикалов" и запрет русского.