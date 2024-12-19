Шуфрич, Портнов, Кива и другие: кого, кроме Бойко, лишат государственных наград

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины поддержала депутатский запрос Лозинского. Речь идет о лишении государственных наград лиц, которые проявили антиукраинскую позицию.

Об этом сообщил народный депутат и военный Роман Лозинский, информирует 24 Канал.

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Кого еще лишат государственных наград

К президенту обратилась учитывая необходимость реагирования на запрос общества по очистке круга отмеченных государственными наградами от лиц, которые способствовали усилению позиции России в Украине.

Лозинский поблагодарил 232 коллег за поддержку депутатского запроса о лишении государственных наград нескольких десятков регионалов и их приспешников.

Позорный факт, что Бойко до сих пор "Герой Украины". Это давно пора исправить,

– написал депутат.

Кроме Бойко Юрия Анатольевича, в списке запроса указаны:

Литвин Владимир Михайлович;

Кива Илья Владимирович;

Черновецкий Леонид Михайлович;

Шуфрич Нестор Иванович;

Грищенко Константин Иванович;

Ежель Михаил Брониславович;

Лавринович Александр Владимирович;

Костяк Николай Михайлович;

Сивкович Владимир Леонидович;

Кулинич Олег Николаевич;

Хортив Сергей Иванович;

Багров Николай Васильевич;

Жар Михаил Васильевич;

Дейч Борис Давидович;

Червоненко Евгений Альфредович;

Голубович Михаил Васильевич;

Пиховшек Вячеслав Владимирович;

Борт Виталий Петрович;

Портнов Андрей Владимирович;

Кивалов Сергей Васильевич;

Бондаренко Елена Анатольевна;

Качный Александр Сталиноленович;

Святаш Дмитрий Владимирович;

Клюев Андрей Петрович;

Лукаш Елена Леонидовна;

Моисеенко Владимир Александрович;

Данилец Владимир Витальевич;

Лелеко Наталья Витальевна;

Гамаюнов Евгений Николаевич;

Костяк Николай Михайлович;

Кириченко Сергей Александрович;

Шайтанов Валерий Альбертович;

Ременюк Алексей Иванович;

Ганыш Василий Васильевич;

Лебедев Павел Валентинович.

Напомним, что сегодня, 19 рудня, Бойко отозвали из Комитета по вопросам прав человека. За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.

Накануне Бойко, нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир", попал в скандал. Он опубликовал видео с пророссийскими тезисами, критикуя "радикалов" и запрет русского.