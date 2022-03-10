В бою на Киевщине "Азовцы" получили трофейные документы оккупантов

Отдельный полк специального назначения "Азов" вместе с 72 бригадой разбили 6 танковый полк оккупантов, ликвидировав полковника российской армии Андрея Захарова.

Бои проходили в Броварском районе Киевской области. Нашим защитникам удалось получить документы уничтоженных оккупантов.

К теме ВСУ освободили от оккупантов Бакланову Муравейку

Среди документации, в частности, список личного состава 2 танкового взвода 3 танковой роты 1 танкового батальона в/ч 93992.

Как свидетельствуют данные из открытых источников, к в/ч 93992 приписан 6-й танковый полк (город Чебаркуль, Челябинской области) с почетным названием "Львовский" 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ.

Список личного состава и данные родственников русских оккупантов:

Старший лейтенант Кобзарь Дмитрий Андреевич, 31.08.1995 год рождения (Мать: Кобзарь Светлана Валентиновна, отец: Кобзарь Андрей Павлович)

Рядовой Зайцев Евгений Викторович, 23.11.1999 год рождения (Мать: Турманова Елена Викторовна, сестра: Зайцева Ирина Викторовна, город Копейск, улица Томская, 17, квартира 11).

Рядовой Малышенко Иван Владиславович, 31.07.1999 год рождения (Мать: Малышенко Елена Владимировна, Томская область, село Каргасок, улица Герасимова, 116, квартира 7).

Старший сержант Иванов Владимир Николаевич, 30.07.1991 год рождения (Жена: Иванова Екатерина Юрьевна, город Чебаркуль, улица Карпенко, 4, квартира 13).

Рядовой Квашнин Алексей Сергеевич, 30.03.2001 год рождения (Мать: Квашнина Ирина Александровна, отец: Квашнин Сергей Иванович, Курганская область, село Сетовное, улица Центральная, 66, квартира 2).

Рядовой Косарев Владислав Александрович, 04.06.2001 год рождения (Мать: Байкалева Оксана Викторовна, отец: Байков Сергей Александрович, Свердловская область).

Сержант Манасов Алим Аманбаевич, 26.08.1997 год рождения (Мать: Манасова Улболсин Адилбековна, Манасов Аманбай, Оренбургская область поселок Светлый, улица Орская, 2).

Рядовой Грипас Егор Антонович, 12.09.1999 год рождения (Мать: Иванова Надежда Николаевна, Грипас Антон Павлович, Челябинская область, село Казанцево, улица Ленина, 20).

Младший сержант Лохматов Данило Сергеевич, 06.10.2002 (Мать: Лохматова Алсу Равшановна, отец: Лохматов Сергей Анатольевич, город Саратов, улица Батавина, 13в, квартира 108).

Ефрейтор Смирнов Дмитрий Алексиевич, 22.01.2000 (Мать: Смирнова Ольга Николаевна, Томская область, ДМП "Жемчужина", улица Алексеева, 3).

Старший сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 (Жена: Артамонова Евгения Сергеевна, город Чебаркуль, улица Ленина, 44а, квартира 58. Мать: Артамонова Наталья Михайловна, Тюменская область, город Муравленко, улица Нефтяников, 1)

Рядовой Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 (отец: Михайлов Александр, республика Татарстан, город Казань, поселок Нагорный, улица Куркачинская, 32, квартира 1).

Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (город Чебаркуль, улица Мира, 25а, квартира 11).

Рядовой Мартыненко Александр Денисович 03.11.2001 (город Чебаркуль, улица Ленина, 21, квартира 19).

Рядовой Сиразетлинов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.

Находите родственников оккупантов в соцсетях и требуйте, чтобы их сыновья-убийцы убирались из нашей земли, если еще живы,

– говорится в сообщении.

Трофейные документы:

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Вас может заинтересовать – Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной: смотрите видео