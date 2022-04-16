В бою потеряли часть снаряжения: волонтеры собирают деньги на авто для военных
Источник:фейсбук Алины Вяткиной
Подразделение украинских военных срочно нуждается во внедорожниках, чтобы давать отпор врагам. Волонтеры организовали сбор денег, чтобы каждый небезразличный мог приобщиться.
Благодаря помощи людей журналистка 24 канала Екатерина Козачинская и ветеран и парамедик Алина Вяткина уже приобрели для ребят 2 машины L200.
Важно Ветеран и парамедик собирает средства для помощи украинским защитникам: как приобщиться
Их передали подразделению в Киеве, и теперь внедорожники успешно выполняют свою работу на Востоке.
Военным нужно еще 2 авто
Сейчас волонтеры собирают средства на еще 2 автомобиля для военных, которые в боевых действиях потеряли часть оборудования и снаряжения.
Несмотря на то, что украинские защитники в сложных боях теряют снаряжение, они мужественно идут к победе. Сейчас бойцы нуждаются в нашей поддержке. Чем больше мы будем помогать, тем более прочным тылом будем для них.
Кстати, девушки волонтерят с первого дня полномасштабного вторжения. Преимущественно передают тактическую медицину, технику и авто. Через 50 дней удалось передать помощи на десятки миллионов. Все отчеты можно увидеть на страницах волонтеров.
Реквизиты
Из-за границы прислать деньги можно сюда:
Etransfer: rubenfeld@yahoo.com
Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
Прямой перевод на ОО FestivALT в Польше.
Stowarzyszenie FestivALT
Dietla 29/1, 31-070 Kraków
BREXPLPWXXX
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Вяткина Алина