Боюсь, что они расстреляют автобусы с людьми, – Гайдай об эвакуации на Луганщине

Оккупанты продолжают препятствовать вывозу гражданских из неспокойных или непригодных для жизни регионов. В частности на Луганщине все готово для эвакуации украинцев, однако орки не соглашаются дать коридор.

Об этом заявил председатель Луганской ВГА Сергей Гайдай. Он отметил, что они продолжают работать над открытием зеленого коридора.

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Для эвакуации все готово

По его словам, местная власть уже давно проработала с Офисом Президента и нашими военными коридоры, по которым поедут автобусы с людьми. В то же время договорились с соседней областью о нескольких десятках автобусов, а также есть водители и топливо.

Кроме того, Гайдай отметил, что Укрзализныця предоставила несколько эшелонов. Он отметил, что ОП и местные власти организовали все для создания зеленого коридора и эвакуации гражданских.

Однако мы не можем этого сделать, потому что россияне не согласовывают (зеленый коридор – 24 канал). Боюсь, что они расстреляют автобусы с людьми,

– заметил Гайдай.

К слову, Гайдай сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк и Рубежное на Луганщине. Он отметил, что уже почти неделю количество жертв насчитывает десятки человек, в то же время есть сотни поврежденных домов.

Гайдай рассказал о препятствовании эвакуации людей из Луганщины: смотрите видео