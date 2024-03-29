Лекарство от боли – армия

Она зарождается где-то глубоко в голове, вспыхивает ярко при каждом обстреле и каждом некрологе. Она изматывает, вымывает все силы. Она беспощадна, страшна и неотвратима.

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Боль делает нас не слабыми, а скорее уязвимыми. Уязвимыми не для КАБа или С-300, этим безжизненным кускам теплого металла с килограммами тротила внутри плевать на боль. Боль делает нас уязвимыми друг перед другом.

Перед неосторожным словом, идиотской шуткой, хамством, лицемерием. Мы настолько остры сейчас в нашей чертовой боли, что реакция на ошибку – в сотни раз больше, чем эта ошибка заслуживает. Нам больно. Этот слой нашего сознания, появившийся где-то между "я справлюсь" и "я тебя люблю", выжирает наши силы ежедневно, ежечасно.

Мы не умеем с ним справляться. Никто не умеет на самом деле, и поэтому социальные животные целой прекрасной страны ищут утешение и забвение там, где могут найти. Кто-то выходит желчью, кто-то пьет, кто-то поступает подло, кто-то наоборот – вбрасывает всего себя, все остатки сил в других людей. В технику, в машины, в дроны.

Нам это все болит. Никакой морфий не приглушает, не смывает слезы, не приносит хотя бы временного облегчения. Лекарства против боли сдерживают лишь ее часть. Они постепенно заканчиваются. Лекарство – это армия, это не волшебная пилюля, но только она пытается купировать, не допустить, не дать, сдержать. Спасти.

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Иногда, когда ты куришь и смотришь в мрачное мерзкое небо, с которого падают холодные капли, ложь чиновников, смелость вояк, ФАБы и сообщения в Signal – ты на секунду, на маленькую частичку бесконечного времени чувствуешь всю эту боль.

Она пробивает полностью, от головы до стоптанных "зефиров", она проходит муравьями по телу и выгибает тебя, сжигает и уничтожает. Ты растворяешься во вспышке и никогда, слышишь, никогда не возродишься из пепла. По крайней мере, тебе так кажется.

Стоишь, куришь и горишь. Пока можешь. Пока дышишь.

Не отпускает.