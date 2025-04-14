Более 10 автомобилей выгорели полностью: какие последствия российского удара дроном по Сумах

Россияне обстреляли Сумы 14 апреля ударными дроном-камикадзе, в результате чего произошло попадание по автостоянке. Там выгорели полностью более 10 автомобилей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря.

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Какие последствия попадания дроном по автостоянке в Сумах

Артем Кобзарь рассказал, что в результате последнего прилета БПЛА типа "Шахед" по Сумах было повреждено 19 автомобилей.

Из них 11 – полностью сгорели, 8 – получили повреждения,

– рассказал чиновник.

Исполняющий обязанности городского головы Сум также отметил, что информации о погибших после удара оккупантов пока нет.

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К слову, ранее городские власти Сум сообщили, что российский "Шахед" днем попал в одну из автостоянок города. Известно, что один человек в результате атаки пострадал, врачи оказывают ему помощь.

Воздушная тревога в Сумской области продолжается еще 09:06 14 апреля. Воздушные силы сообщали, что вокруг Сум летают как вражеские разведывательные, так и ударные дроны.