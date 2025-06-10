Более 10 БпЛА ночью атаковали Одессу: возросло количество жертв и пострадавших
- В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одессу по меньшей мере 10 ударными БпЛА, в результате чего погибли 2 мужчин и пострадали девять человек.
- В результате атаки повреждены жилые дома, здания роддома, медицинские учреждения, спортивный комплекс, зоопарк, вокзал и автомобили, а также станцию переливания крови.
Российские войска атаковали Одессу ударными БпЛА в ночь на 10 июня. В результате вражеской атаки есть жертвы и много пострадавших.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.
Смотрите также Массированная атака России на Харьков: в городе третьи сутки ищут людей под завалами
Что известно о жертвах и пострадавших в Одессе
В ночь на 10 июня российские войска выпустили по Одессе не менее 10 ударных БпЛА. В результате вражеской атаки погибли 2 мужчин.
Также пострадали ещё девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.
Последствия российской атаки на Одессу / Фото Офиса генпрокурора
В результате атаки оккупационных войск в Одессе повреждены жилые дома, здание роддома, станцию экстренной медицинской помощи, частную медицинскую клинику, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.
Кроме того, как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в результате вражеской атаки в городе была повреждена станция переливания крови.