Более 10 БпЛА ночью атаковали Одессу: возросло количество жертв и пострадавших

Российские войска атаковали Одессу ударными БпЛА в ночь на 10 июня. В результате вражеской атаки есть жертвы и много пострадавших.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Одессе

В ночь на 10 июня российские войска выпустили по Одессе не менее 10 ударных БпЛА. В результате вражеской атаки погибли 2 мужчин.

Также пострадали ещё девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.

Последствия российской атаки на Одессу / Фото Офиса генпрокурора

В результате атаки оккупационных войск в Одессе повреждены жилые дома, здание роддома, станцию экстренной медицинской помощи, частную медицинскую клинику, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

Кроме того, как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в результате вражеской атаки в городе была повреждена станция переливания крови.