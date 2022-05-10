Более 10 БТГр, ранее развернутых в Мариуполе, двигаются в другие районы Донбасса, – ISW

Россия так и не решила задачу окончательной оккупации Мариуполя. Ведь украинские защитники продолжают вести оборону на территории завода "Азовсталь". Но оккупанты уже постепенно отводят оттуда свои войска.

Именно Мариуполь должен стать центром оккупационного нарратива Кремля. На него переключили свое внимание, когда поняли, что "взять Киев за три дня" не удастся. Поэтому для его оцепления и взятия приложили немалые усилия.

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При этом россиян не так интересовало захватить Мариуполь для его "освобождения", как уничтожить там украинцев. Следовательно, город подвергся немалому количеству атак и обстрелов. А уже после частично его захвата – массовому убийству гражданских. По предварительным данным – более 20 тысяч жителей города погибли в результате российской оккупации. Город же важен для оккупантов только как сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Единственное место в Мариуполе, где украинцы и дальше оказывают сопротивление – территория завода "Азовсталь". Там оборону держат бойцы пола "Азов" и морские пехотинцы.

В общей сложности на штурм Мариуполя российскими оккупантами было брошено с десяток батальонных тактических групп. Теперь из них в городе останутся всего две. Об этом сообщил один из высокопоставленных представителей министерства обороны США. Россияне считают, что этого будет достаточно для штурма защитников "Азовстали".

Стоит отметить, что каждая батальонная тактическая группа имеет примерно 600 – 800 офицеров и солдат, из которых примерно 200 пехотинцев, оснащенных около 10 танками и 40 боевыми машинами пехоты.

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Остальные БТГр решили перебросить в другие районы Донбасса. Куда именно – не указывается.

Защитники Мариуполя сдержали наступление на Донбасс

Следовательно, именно защитники Мариуполя, которые до сих пор держат оборону на "Азовстали", остановили прорыв россиян на Донбассе. Ведь сдержали значительную часть оккупантов, которую Кремль не мог использовать на других участках фронта. Таким образом, они как минимум выиграли время для других украинских защитников, которые могли получить мощное вооружение для борьбы с врагом.

Что касается самого штурма "Азовстали", то оккупанты продолжают использовать тяжелую артиллерию и авиацию для штурма. Но продвинуться вперед пока нет возможности. Украинские военные сообщают о тяжелых кровопролитных боях на территории завода.

При этом на "Азовстали" и дальше продолжают находиться гражданские. Несмотря на заявления, что всех мирных жителей удалось эвакуировать, еще около ста человек находятся там в укрытии.

Смотрите пресс-конференцию защитников Мариуполя