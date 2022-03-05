Более 10 тысяч убитых и много уничтоженной техники: статистика потерь врага от Минобороны
5 марта 2022 , 09:44Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Российские захватчики продолжают нести сокрушительные потери на фронте. По состоянию на 6 утра 5 марта, оккупанты уже потеряли более 10 тысяч личного состава.
Данные от Министерства обороны еще уточняют. Причина этого – интенсивность боев, а соответственно и постоянное изменение статистики потерь.
Заметьте Как прошла ночь в регионах Украины: общая сводка
Статистика потерь врага по состоянию на 5 марта
- погибшие – более 10 тысяч человек;
- 269 танков;
- 945 бронированных машин;
- 105 артиллерийских систем;
- 50 реактивных систем залпового огня;
- 10 средств ПВО;
- 39 самолетов;
- 40 вертолетов;
- 409 автомобилей;
- 2 катера;
- 3 беспилотника;
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!