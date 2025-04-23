Более 1000 километров от Украины: ВСУ поразили завод по производству "Шахедов"

В Генштабе вечером 23 апреля сообщили о попадании по важной военной цели. Поражен завод, где производили беспилотники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ.

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Что известно об ударе по заводу по производству "Шахедов" 23 апреля

Завод расположен в Татарстане, в Елабужском районе. ВСУ попали по нему в среду, 23 апреля.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БПЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие),

– сказано в заметке.

Производственная мощность завода – около 300 различных БПЛА в сутки. Предприятие расположено на расстоянии 1054 километров от государственной границы Украины.

Елабужский район Татарстана на карте России, где находится завод по производству "Шахедов"

"Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БПЛА. Результаты поражения уточняются", – говорится в сообщении ГШ.

Там поблагодарили воинов за меткость и указали: удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта. Россияне используют завод, чтобы обеспечивать вооруженную агрессию против Украины и вести террор против гражданских в Украине.